1. Negeer dart-haters

We kennen ze allemaal. De dat-is-toch-geen-sport-zeggers. De hoe-kun-je-nou-naar-twee-dikke-gasten-in-een-raar-bloesje-die-pijltjes-gooien-kijken-uitkramers. De figuren die pretenderen dat ze op 1 januari iets beters te doen hebben. Oftewel: niet-dartskijkers. De leegheid van die levens schokt ons. Maar hoe graag je ook wilt zeggen 'nou probeer het zelf maar is, het is hartstikke moeilijk', doe dat niet. Dat ze niet van darts houden is hun probleem, niet het onze. Laat ze gewoon.

2. Bewonder de prestatie, maar...

Probeer het zelf maar eens. Darten is hartstikke moeilijk. Het ziet er misschien niet heel ingewikkeld uit, maar om vanaf zeven voet, negen inches en een kwart drie pijltjes in dat miniscule vakje van de triple twintig te krijgen is echt een ongelooflijke prestatie. En dan nog een keer. En dan nog heel vaak. En dan nog veel vaker terwijl miljoenen mensen thuis zitten te kijken, je hypotheek ervan afhangt en je wordt afgeleid door duizenden dronken schreeuwlelijken die verkleed zijn als Grote Smurf/Batwoman/Gareth Southgate. Nee echt. Darten op hoog niveau is hartstikke knap.

3. Geniet van de spanning

Hoe knap darten op hoog niveau ook is, dat is niet de reden dat je kijkt. Laten we wel wezen, dat jij iedere ochtend je auto in een krap parkeervak krijgt is ook ontzettend knap, maar daar kijkt niemand naar. Darts kijk je voor de spanning, en vooral om de opeenvolging van mogelijk cruciale momenten in een dartswedstrijd. En voor de comebacks natuurlijk, maar daarover meer bij punt 4. Het is de puntentelling, en dan met name het setsysteem, dat darten zo'n fantastische kijksport maakt. Al die best-of-21-legs wedstrijden in doordeweekse toernooien hebben dan ook niets van doen met Het Ware Darten. Daarom was de Match of the Century ook niet de beste wedstrijd ooit, en is de finale van het PDC WK in 2007 Barney vs. Taylor wel de beste wedstrijd ooit.

4. Denk nooit dat het voorbij is

Vrijwel alle darters die op een televisiepodium staan te spelen, zijn in staat in vier beurten 501 uit te gooien. Het lukt ze alleen niet altijd. En tegen wie je ook speelt, als je steeds in vier beurten 501 uitgooit, kun je de wedstrijd winnen. Het is daarom niet zo raar dat darts stijf staat van de comebacks. 5-1 achter in sets, 2-0 in legs, de tegenstander krijgt vier match darts en dan toch nog winnen: geen sport waarin dit soort 'verrassingen' vaker voorkomt dan het darts. Wees daarom ook niet verrast als iemand nog terugkomt. Dat kan in darts altijd gebeuren. Het is pas voorbij als de laatste pijl gegooid is.

5. Zeg nooit dat het voorbij is

Darts is pas voorbij als de laatste pijl gegooid is. Ga dus ook niet zeggen als het 3-0 staat in een best-of-seven 'dat de wedstrijd binnen is'. Dat is ie niet namelijk. Natuurlijk is de kans dat degene die 3-0 voorstaat de wedstrijd wint groter dan de kans dat ie verliest. Maar er kan nog van alles gebeuren. Dus hou je mond effe want wij zijn nog naar een spannende dartswedstrijd aan het kijken.

6. Juich voor Nederland

Als er een Nederlander meedoet, dan ben je voor de Nederlander. Aanstellers die zeggen 'ik ben niet voor Nederland, want ik ben fan van Kyle Anderson vanwege zijn aparte stijl' gaan maar lekker een andere sport verpesten. Schaatsen, of zo. Je bent gewoon voor Nederland ja. Doet er geen Nederlander mee, of spelen twee Nederlanders tegen elkaar, zie punt 7.

7. Juich voor iemand

Om echt van de spanning van darts te kunnen genieten is het belangrijk dat je voor iemand bent. Voor wie je bent doet er niet toe (uitzondering: zie punt 6) en het is ook prima om tijdens de wedstrijd van favoriet te wisselen, als je maar een favoriet hebt. Zo leef je mee met elke pijl en kun je optimaal genieten van de opeenvolging van mogelijk cruciale momenten in een dartswedstrijd. Weet je niet voor wie je moet zijn? Kies toch maar iemand. Je kunt bijvoorbeeld fan zijn van Kyle Anderson vanwege zijn aparte stijl.

8. Analyseer, maar met mate

Mocht je in gesprek raken over een dartswedstrijd, of dat nu op de bank, in de kroeg, of in de televisiestudio van RTL7 is, praat gerust mee. Maar verkoop geen onzin. Het is misschien vervelend om in een topic over darts kijken een epistemologisch principe van Karl Popper aan te halen, maar wat moet dat moet nu eenmaal. Niet-falsibieerbare psychologische theorietjes verdienen namelijk geen plaats in het dartsdiscours. Als je zegt dat speler A wint omdat hij ervaren is, dat speler B wint omdat hij zo lekker onbevangen is, dat speler C verliest omdat hij zo oud is en speler D verliest vanwege een gebrek aan ervaring, dan ben je niet de uitslag aan het analyseren maar onnodig lucht aan het verplaatsen. En 'hij is een topper omdat hij dit soort finishes gooit, en hij gooit dit soort finishes omdat hij een topper is', is een cirkelredering, geen duiding van de edele dartssport.

Klinkt dit allemaal te ingewikkeld? Er is één zin die je ALTIJD mag gebruiken bij het praten over darts: "Je moet je tripletjes gooien, maar je moet ook je dubbeltjes gooien". Als je het niet meer weet, kun je dus altijd nog "Je moet je tripletjes gooien, maar je moet ook je dubbeltjes gooien" zeggen.

9. Tuh tuduh duduuuh dudududuuh dududududuuh he hee heee

Bij wedstrijden van de PDC, de belangrijkste dartbond die de belangrijkste toernooien organiseert, wordt af en toe het PDC-deuntje gedraaid. Dat gaat ongeveer zo: tuh tuduh duduuuh dudududuuh dududududuuh he hee heee. Als je dit hoort, dien je op een voor het aanwezige gezelschap (op de bank met de schoonfamilie: zachtjes hummend/ in de kroeg: luidkeels) afgestemd volume mee te zingen. Tuh tuduh duduuuh dudududuuh dududududuuh he hee heee!

10. Lach

De opkomstmuziekjes. De dansjes. De malle bloesjes met nog mallere reclames. Roland Scholten en Co Stompé. Die ene keer dat Barney een sjaal met 'Return of the Legend' omhoog hield. Mensen die heel hard tuh tuduh duduuuh dudududuuh dududududuuh he hee heee meezingen. Er valt genoeg te lachen bij darts. En dat mag gewoon. Bovendien: lachen is gezond. Dus zorg ervoor dat je tijdens het darten kijken ook genoeg lacht. Zolang je maar niet om die lollige teksten op die witte bordjes in het publiek lacht, want die zijn echt niet grappig.

11. Love the Darts

Nooit vergeten natuurlijk. Stand up, if you love the darts!