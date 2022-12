Landgenoten. Wilt u ook de kerst halen dan blijft u vanmiddag gewoon thuis op de bank foeballe, sterren op het doek of darts kijken. Ga vooral NIET naar buiten vanaf 16:30 uur, want de IJZELWOLK DES DOODS is in aantocht. Een regenfront bereikt vanmiddag al Nederlandje en als die natte warme kledder de bevroren ondergrond raakt wordt gansch Nederland één groot Thialf, en ligt u met uw onvoorzichtige glibberreedt in de sloot alsof het niets is. U bent gewaarschuwd. U kunt NIET naar de afhaalchinees vanavond, en een vreetkoerier laten komen is ook asociaal. Toch naar buiten? Check uw buienradars en satellietdingessen. Sterkte.

