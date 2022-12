Daar had ik het vanochtend nog over met mijn moeder. Er gewoon geen zin in hebben zo'n eerste kerstdag. Het is meer de drukte dan dat het echt vervelend is. Het zal ook een beetje aan het weer liggen maar mijn oomzeggertjes krijg ik wel zo gek voor een wandeling.

Inclusief over opa mijmeren, die er niet meer bij zal zijn. Moeders, oma, maakt zich zorgen over wat ze nou weer moet bestellen als kerstdis. Ik zal nog even met mijn zussen overleggen hoe of wat, maar ik gok dat ik en mijn oudste zwager lekker gaan kokkerellen.

Het komt wel goed. Er zijn veel ergere dingen dan de geboorte van Jezus Christus.