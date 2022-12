Hee maar dat is gek. De Europese Unie blijkt helemaal geen privacyslopende digitale identiteit nodig te hebben om u meer te laten betalen voor uw CO2-uitstoot. "Inwoners van de Europese Unie gaan vanaf 2027 aan de pomp en via hun gasrekening betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. Om de kosten te drukken, door bijvoorbeeld hun huis te isoleren of over te stappen op een elektrische auto, kunnen ze wel al vanaf 2026 een beroep doen op een speciaal fonds." Dat speciaal fonds is bedoeld voor mensen met "een kleine beurs" maar wij zijn benieuwd of het er in de praktijk niet gewoon op neerkomt dat mensen met "een kleine beurs" alsnog veel meer geld kwijt zijn aan hun energie en dan ook nog extra moeten lappen voor de Mitsubishi Outlander van mensen met een grote beurs. Een definitief akkoord is er nog niet, maar het plan is dus om u te stimuleren minder minder uit te stoten via uw belangrijkste seksuele orgaan: uw portemonnee. Namens het klimaat, alvast bedankt!