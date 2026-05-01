Nivelleren is een feestje, maar helemaal niemand weet waar de slingers hangen. Uit onderzoek van medewerkers van de Belastingdienst in economenblad ESB blijkt dat alle Nederlandse inkomensgroepen (behalve in het achtste deciel, weirdo's) inschatten dat ze tussen de 24% de 28% belasting over hun inkomen betalen. Maar: dat is helemaal niet zo. In Nederland dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten en betalen hogere inkomens niet alleen meer belasting omdat ze meer verdienen, maar is ook het percentage belasting dat ze over hun inkomen betalen hoger. Oftewel: onrendabele paupers denken dat ze veel meer belasting betalen dan ze eigenlijk betalen, terwijl de hard werkende verdiende Nederlander niet eens doorheeft hoeveel hij kwijt is aan de fiscus. Straks allemaal met hele dure hooivorken naar Den Haag?

NUANCE-BONUS: Volgens het CPB is de totale belastingdruk (dus inclusief indirecte belastingen zoals accijns en btw en premies voor sociale zekerheid) juist wel gelijker verdeeld over alle inkomensgroepen, en vindt de nivellering vooral plaats via de overheidsuitgaven, die vaker terechtkomen bij mensen met lagere inkomens