Honger, ziekte en onderdrukking zijn erg, maar ongelijkheid is natuurlijk veel erger. Zo heb je koelte-ongelijkheid, persberichtenongelijkheid, Heel Holland Bakt ongelijkheid en menstruatie-ongelijkheid. Maar nu is er ook laapdpalenongelijkheid! Het blijkt namelijk dat er in de Randstad heel veel laadpalen zijn, en in Dantumadiel en Tynaarlo heel erg weinig. Ongelijkheid! Verschrikkelijk! Tijd voor actie! Kome er maar in schuimbekkende Maarten van Biezen van de Vereniging Elektrische Rijders... "Wat merkt de gemiddelde e-automobilist eigenlijk van de ongelijk verdeelde laadpalen? Niet enorm veel, denkt Maarten van Biezen van de Vereniging Elektrische Rijders. "Mensen zijn heel positief over de laadinfrastructuur", zegt hij." Nou en. Toch boos.