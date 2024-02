Ja u kijkt misschien naar Heel Holland Bakt voor de leuke grapjes van André van Duin, of voor de goede tips van Janny en Robèrt, of vanwege de spannende opdrachten, of omdat u gewoon de hele dag aan vreten denkt, maar u ziet het allemaal verkeerd. Filosoof Doortje Smitshuijsen (heeft u nog nooit van gehoord, maar u kent 'r toch, schrijft allemaal van die zo hadden jullie er nog niet over nagedacht makkers columns) heeft er namelijk nog eens over nagedacht en wat blijkt? Heel Holland Bakt doet alsof er helemaal geen ongelijkheid bestaat. Oei. En de jury is niet geïnteresseerd in 'multiculturele gekkigheid' maar wil gewoon dat de taartjes lekker zijn. Beng. Dat zijn al even twee inzichten van hebben wij u daar, maar uiteraard wordt ook de huidige politieke situatie verbonden aan dit programma (dat overigens ook erg populair was toen de PVV 17 zetels haalde maar hee): "Je zou Heel Holland bakt ook een ultiem on-Nederlands programma kunnen noemen, in die zin dat het een Nederland voorspiegelt dat nooit heeft bestaan en ook nooit zal bestaan; precies zoals Wilders’ Nederland een verzinsel is en ‘De meeste mensen deugen’ vooral een goede boektitel." Bedankt voor dit inzicht Doortje Smitshuijsen. Een programma van allemaal mensen die een taart moeten bakken in een partytent is geen perfecte afspiegeling van de maatschappij. Verdomme daar waren wij nooit opgekomen.