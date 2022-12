Waterwerpers klaar (ideaal met dit weer, red.), veiligheidsrisico gebieden afgeroepen en staat de Mobiele Eenheid klaar om de hoek? Mooi, dan kunnen we verder met het WK. De Marokkanen trapten zich via onze binnensteden naar de halve finale, waar de vrienden van Jetten het opnemen tegen Mbappé en zijn haantjes. Mochten de roodshirts winnen dan wacht ze een historische finale tegen die schijtvervelende Messi, is dat volledig te wijten aan Jettens baard en is dat reden om vrolijk alles te slopen. Verliezen ze, dan wacht een flutpot om niets tegen Kroatië, is dat allemaal de schuld van de witte kolonist en is dat reden om alles boos te slopen. Hoe dan ook: Nederland zet zich weer schrap voor een derde helft vol getoeter, een productdemonstratie van al het beschikbare illegale vuurwerk en winteravondcharges van de ME. Daar moet u zich verder niet druk om maken, want dat is een teken van een geslaagde immigratie of welke take u ook kiest. Maakt niet uit wie zondag die kebabbeker omhoog houdt, één ding weten we zeker: over twee keer rellen zijn we weer van dat vreselijke Qatarese kudttoernooi af. Fijne wedstrijd!

1-0 Hernandez: 5'