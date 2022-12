Het populisme is weer ongekend in het land bij de progressieve linkse kerk. U weet wel; de mensen die in hun welvarende blanke bubbels wonen en hemel en aarde bewegen om de kindertjes wel op een school te krijgen die blank genoeg is.

Het is eigenlijk weer tekenend voor het racisme in deze groep. Het succes van het Marokkaanse team zou dus te danken zijn aan opgroeien in Europa. Marokko kan dus niet iets bereiken zonder Europese context?

Rellen zijn altijd gevolg van iets wat blanke Nederlanders doen. Marokkanen worden niet gezien door deze mensen als gelijken en dus mensen die gewoon uit racistische en eng nationalistische gevoelens de boel afbreken in Nederland vanwege haat tegen een vrije westerse samenleving.

Het is verder interessant de populistische denkbeelden van links in deze eens door te trekken:

Fascisme was blijkbaar een uitstekende voedingsbodem voor succes met sport want Mussolini’s Italie werd in die tijd toch maar mooi 2 maal wereldkampioen.

De door junta’s bestuurde landen Brazilië (1970) en Argentinië (1978) werden toch maar mooi wereldkampioen. Een rare kronkel maar dat is wat deze mensen dus doen met hun gedweep met mensen uit buurten waar zij zelf nooit komen.