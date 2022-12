@Spring Bruissteen | 14-12-22 | 14:33:

Nou, dat weten we niet zo heel goed, de laatste paar honderd jaar geen onderzoek naar kunnen doen. Maar we hebben wel een vermoeden, er is het een en ander terug te vinden in allerhande historische teksten en heel eerlijk? Het beest komt er niet heel best vanaf. Nog beroerder is dat we ondertussen van 5 miljoen inwoners naar bijna 20 zijn gegroeid, er is simpelweg niet heel veel ruimte meer waar Wolfje ongestoord zijn lammetje kan oppeuzelen en als je bij die leuke tweebenige wezens ook een snacksize exemplaar kan scoren onderweg naar je stulpje dan laat je die kans niet liggen he? Nogmaals, kijk het filmpje, het beest hobbelt op z'n dooie gemakkie door een woonwijk in aanbouw, kan die bosverkrachter Tim daar vanalles bijverzinnen maar goed is dit niet. Er is ook niet echt een goede manier om wolven te reguleren, nu ze er zijn vermenigvuldigen die zich bijna grenzeloos, wie houdt ze tegen dus het gaat vanzelf schuren, te dichtbij, HAP, weg dochtertje van 4. Dan spreek ik u nog wel weer, helaas.