1971

Het aantal Marokkanen in Nederland, vooral pas geïmmigreerde Turken en Noord-Afrikanen, bedraagt 54.300 personen.

1988

In de Haagse Schilderswijk wordt een nieuwbouwproject opgeleverd, waarin het mogelijk is gemaakt om in de woningen twee aparte 'verkeerscircuits' te creëren. 'Wanneer de man bezoek ontvangt, kan de vrouw zich terugtrekken in het privécircuit.'

1988

De eerste islamitische basisscholen worden opgericht.

September 1991

VVD-leider Frits Bolkestein voorspelt dat de tegenstellingen tussen oost en west opgevolgd zullen worden door die tussen de islam en de democratie. PvdA-politicus Jacques Wallage vindt Bolkesteins uitlatingen 'ongepast, G'L Paul Rosenmöller beticht hem van 'een verkeerde toon'.

2 november 2001

Tientallen islamitische bezorgers van NRC Handelsblad weigeren het magazine M te verspreiden omdat er op het omslag een afbeelding van de Koran staat. De voorzitter van de Nederlandse Moslimraad steunt de bezorgers.

14 september 2001

Veel scholen willen wegens 'onbeheersbare reacties geen drie minuten stilte ter herdenking van de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september.

13 april 2002

Enkele tienduizenden demonstranten, overwegend Marokkanen, demonstreren in Amsterdam voor de Palestijnen. Hakenkruisen wapperen aan het oorlogsmonument op de Dam. Spandoeken vergelijken de Israëlische premier Sharon met Hitler en spreken van 'De leugen van de zes miljoen'' en 'Joden, het leger van de profeet Mohammed is in opmars'. Een deel van de demonstranten valt joden en homo's aan.

1 januari 2002

Burgemeester Job Cohen zegt op zijn eerste nieuwjaarsreceptie dat hij imams als sleutelfiguren wil inzetten voor de integratie.

7 november 2001

D66-Kamerlid Olga Scheltema wil de wijn uit het kerstpakket, ter wille van moslims. Albert Heijn deed alcohol en varkensvlees in 2001 al uit kerstpakket.

5 december 2002

Een kwart van de basisscholen in de Randstad verschuift de viering van Sinterklaas omdat het islamitische Suikerfeest samenvalt met Sinterklaas.

December 2003

Leraren in Amsterdam en elders zeggen dat ze niet meer over de Holocaust durven te beginnen omdat er dan een dreigende sfeer in de klas ontstaat. Homoseksuele onderwijzers durven niet meer voor hun geaardheid uit te komen.

13 november 2004

Tijdens een CDA-congres zegt minister Piet Hein Donner (CDA) van Justitie dat het kabinet wettelijke mogelijkheden om godslastering aan te pakken strenger zal gaan toepassen.

November 2004

De Rotterdamse politie verwijdert de tekst 'Gij zult niet doden' naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh op 2 november, van een Rotterdamse kunstenaar omdat een nabije moskee die tekst 'racistisch' vond.

21 september 2004

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zullen er op 1 januari 2006 een miljoen mohammedanen in Nederland zijn, twee keer zoveel als in 1990.

29 augustus 2004

De korte film Submission 'onderwerping' van Ayaan Hirsi Ali op tv vertoond. Na de moord op de regisseur van de film, Theo van Gogh, op

2 november 2004, is de film om veiligheidsredenen nergens meer te zien geweest.

11 mei 2004

De gemeente Amsterdam wil het voor nieuwe ambtenaren mogelijk maken de ambtseed af te sluiten met de woorden: 'Zo waarlijk helpe mij Allah, de erbarmer, de barmhartige.'

11 maart 2004

Islamitische terroristen plegen aanslagen in Madrid. Twee weken later zegt premier Balkenende op een Europese top dat terreur niet alleen moet worden bestreden met veiligheidsmaatregelen, maar ook met ontwikkelingshulp en 'dialoog met andere culturen en religies'.

30 september 2005

Het Deense dagblad Jyllands Posten publiceert politieke cartoons over en met de islamitische profeet Mohammed. Nadat er maanden later in het Midden-Oosten rellen uitbreken stelt premier Balkenende dat de vrijheid van meningsuiting beperkingen kent. Hij pleit voor respect en dialoog.

September 2005

Negentien veroordeelde jongeren blijken hun ‘taakstraf’ te hebben verricht in de omstreden Haagse As Soennah-moskee.

12 april 2005

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid adviseert contact te zoeken met terreurbewegingen. WRR-rapporteur Jan Schoonenboom beticht Ayaan Hirsi Ali (VVD), Geert Wilders en Maxime Verhagen (CDA) van 'islam-bashing'.

23 maart 2005

Stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet van Amsterdam-Oost/Watergraafsmeer bevestigt dat de politie tot dan toe zelden actie ondernam tegen acties van moslims tegen homoseksuelen. Wie klaagde, werd afgescheept: 'Waarom gaat u niet in een andere wijk wonen, U weet toch dat hier moslims wonen?'

15 maart 2005

Kamerlid Ayaan Hirsi Ali (VVD) door de rechter op de vingers getikt. Ze wordt vrijgesproken van discriminatie van moslims, maar moet van de rechter in de toekomst wel beter op haar woorden letten.

Januari 2005

De schilder Rachid ben Ali wordt bedreigd en bewaakt. Hij maakt controversiële schilderijen met islamitische figuren.

25 februari 2006

Minister Agnes van Ardenne (CDA) van Ontwikkelingssamenwerking kritiseert naar aanleiding van de Deense 'Mohammed-cartoons' in een artikel in de Arabische krant Asharq Al-Awsat de islamcritici. 'Deze houding van fundamentalistische secularisten is niet alleen betreurenswaardig, maar ook intrinsiek gevaarlijk.'

Juni 2006

De Utrechtse universiteit schrapt in de afscheidsrede van hoogleraar theologie Pieter van der Horst, omdat sommige passages 'islamofoob' zouden zijn, islamitische studenten in beroering zouden kunnen komen en de veiligheid van de professor in het geding kan komen. Hoogleraar Van der Horst wilde in zijn rede waarschuwen voor het islamitisch antisemitisme, dat in het Midden-Oosten gemeengoed is.

30 juni 2006

Minister Piet Hein Donner van Justitie (CDA) zegt dat 'het mogelijk moet zijn dat moslimgroeperingen langs democratische weg aan de macht komen'. 'Als tweederde van de Nederlanders morgen de sharia wil invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan?'