Moeizame overwinning tegen Senegal, moeizaam gelijkspel tegen Ecuador, kleine overwinning op voetbaldwerg Qatar, counteroverwinning tegen een in veel opzichten beter VS... 70 minuten totaal kansloos met nul schoten op goal tegen een minder dan groots Argentinie. Daarna een 'wederopstanding' door een alles of niks kamikaze-systeem maar we hadden net zo goed toen 1 of meer countergoals tegen gehad.

Je blijft je afvragen wat een echte toptrainer uit die goede groep spelers gehaald had.

Een klassieke NL trainer had 4-3-3 gespeeld, met achterin Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk en Blind/Ake (keuze voor Blind als je de bal veel hebt). Dan op het middenveld De Jong met daarnaast Koopmeiners, daarvoor Berghuis en dan Gakpo en Memphis op de flanken en Weghorst of Luuk in het midden. Was het dan echt zoveel minder gegaan?

Van Gaal passeerde NL's 2 beste keepers voor een sympathiek middenmoot-keepertje. Dat ging aardig. Maar Timber boven De Vrij en De Ligt... geen Botman in de selectie, nauwelijks een faire kans voor Malacia. Met zalle respect voor Timber (die ik mee zou nemen als back-up rechtsback): dat zijn mannen die vaak uitblinken bij Inter, Bayern en Manchester United. Waarom gingen we met Weghorst EN Luuk EN Janssen, maar dan weer zonder Danjuma? Naast Memphis 3 centrumspitsen...

De Roon opstellen in deze match was een keuze voor anti-voetbal. Die laat je alleen spelen als een voorsprong verdedigd moet worden. Memphis is een goede spits maar als hij opzichtig faalt - het was echt erbarmelijk - dan is het tijd voor een soldaat als Weghorst of Luuk.