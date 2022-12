De volgende achtste finales van het WK staan voor de deur en dat betekent dat dadelijk de op het oog schone Japanners het opnemen tegen het beperkt ondergetatoeëerde tuig van Kroatië. Dat lijkt misschien niet heel bijzonder, maar terwijl u naar meestal vrij saai voetbal in Qatar keek, was het op de redactie van de Volkskrant nog 1981 en zaten ze te fulmineren over al die spelers met hun plakplaatjes waar ze spijt van gaan krijgen en wat zullen de ouders van deze sportmiljonairs daar wel niet van vinden. Onder woorden gebracht in deze intens zure reportage waarin vol verbazing wordt gesproken over de hoeveelheid inkt op de spelers, het woord 'opsmukvrij' valt en FC Twente-aanvoerder Wout Brama onironisch aan teamgenoten vraagt of ze niet bang zijn dat toekomstige werkgevers moeilijk gaan doen. Kom op zeg, deze old man yells at cloud-verontwaardiging over lichaamsinkt was begin deze eeuw al uit de tijd en is in 2022 nog moeilijker te verteren dan die deugkots over de gastarbeiders in Qatar. Laten we het gewoon over de belangrijke dingen hebben dit WK, zoals het speldje van Connie, het camerawerk van Noppert, de riante voorgevel van tietenman en of Maxima dadelijk wel voor het juiste team juicht. Met vanavond ook nog Brazilië tegen Zuid-Korea. Ontopic meebabbelen kan hieronder, veel plezier!