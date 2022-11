WK 2002 - Hee leuk een WK

WK 2006 - Hee leuk een WK

WK 2010 - Hee leuk een WK

WK 2014 - Hee leuk een WK

WK 2018 - Hee leuk een WK maar ja het is wel in Rusland

Opa vertel dan ook nog eens over het WK van 2022

WK 2022 - Het WK van 2022 werd gehouden in de winter, want Gianni Infantino was een corrupte gek en onze voetbalbaas Gijs de Jong, een slaafse minion die braaf deed wat hem werd verteld omdat hij hoopte op een topbaantje bij de FIFA, een omhooggevallen beroepsbestuurder die nog nooit een paar voetbalschoenen in het echt had gezien en iedere avond negentig minuten lang (met tien minuten blessuretijd) naakt voor de spiegel met zijn secretaris-generaal stond te spelen. In Qatar waren heel veel mensen gestorven bij het bouwen van die stadions. Dat vond niemand écht interessant tot het toernooi begon, toen ging iedereen zich ertegenaan bemoeien en toen mochten we alleen nog maar voetbal kijken met de gordijnen dicht. De Volkskrant stond vol met interviews over 'Kijkschaamte', waar achteraf eigenlijk niemand last van bleek te hebben behalve dan de mensen die door de Volkskrant geselecteerd werden voor een interview. Een schijtlollige reclame van de Jumbo mocht dan weer niet want er was een polonaise met bouwvakkers te zien. De enige polonaise die wél gelopen mocht worden was de polonaise van Het Juiste en wij van Nederland liepen met 'de tietenman', een man met enorme neptieten die wekenlang het nieuws domineerde, voorop. We verzonnen een armband met alle kleuren van de regenboog: de One Love-armband. In Amsterdam-Oost werden de homo's met kettingsloten tegen de bek getimmerd maar wij zouden de wereld wel even laten zien hoe progressief en tolerant we waren. Dat mocht natuurlijk niet van Qatar, want homoseksualiteit is haram volgens de islam, wie had nou gedacht dat streng religieus schijtland Qatar daar moeilijk over zou doen? GOH wie zouden wij toch eens naar Qatar sturen? Helder: we stuurden minister Conny Helder, een Ankie Broekers-Knol-kloon met een teruggedraaide teller, van wie niemand tot twee weken voor het toernooi had gehoord. Helder zou wel effetjes de Nederlandse armband dragen want volgens de vvd was mevrouw Helder een pittige tante. Toen ze naast de emir van Qatar zat bleek ze meer een overstekend hert in de koplampen, dus droeg ze toch maar niet de band, maar de speld. Conny Helder was de Hannie Schaft van onze tijd. Als de Russen bij de Grebbeberg stonden, lag Conny Helder in de loopgraaf, samen met haar speld. Alleen was er een probleem: ze had over de speld een sjaal met de tekst 'Never Mind' gedrapeerd, waardoor de speld helemaal niet te zien was, waarna Floor Bremer 's avonds bij talkshow Beau moest aanschuiven om uit te leggen wat dat dan weer allemaal te betekenen had. NEVER MIND? LAAT MAAR???? Terwijl die sjaal gewoon oranje was en Conny Helder slechts compleet achterlijk bleek. Bij OP1 zat een mevrouw van D66 (Jeanet van der Laan) en die vond Het Signaal (namelijk de speld) niet genoeg. WAAROM DROEG ZE IN GODSNAAM GEEN ARMBAND? Volgens Van der Laan was die sjaal nóg veel erger. Wat een klap in het gezicht van de slavenlijken! Naast Helder zat trouwens een minister van Qatar met een Palestijnenband om zijn arm, want die lui uit Qatar hebben schijt aan alles, en toen hadden we op de tribune verloren. Een tribune in een halfleeg stadion waar volgens de speaker meer mensen aanwezig waren dan de capaciteit en het publiek bestond voornamelijk uit ingehuurde acteurs uit Libanon. Ondertussen werd Amsterdam gesloopt omdat Marokko een wedstrijd had gewonnen, vond de KNVB vond het een goed idee om een fanzone in te richten in de Johan Cruijff ArenA zodat de 'fans' van links naar rechts konden gaan en in Qatar moest 'tietenman' zelfs een keer zijn tieten afdoen. Ja kleinzoon, dat was 2022. Werd er ook nog gevoetbald opa? Ja echt wel kleinzoon, Daley Blind stond linksback.