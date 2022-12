Oh jee oh jee. Dat zijn toch weer twee pikante onthullingen in de Volkskrant over de Sywertdeal die nog maar eens duidelijk maken dat het ministerie van VWS, en dan met name minister Hugo de Jonge, de Kamer en het land heeft misleid over zijn betrokkenheid bij de mondkapjesdeal waar hij niet bij betrokken was. Ten eerste heeft de krant nog meer berichten tussen Van Lienden en De Jonge opgeduikeld, waaruit blijkt dat de twee ook al voor 19 maart 2020 gezellig liepen te appen. En dan zijn er ook nog eens telefoongesprekken van Sywert van Lienden met ambtenaren van VWS uit mei 2021 (na de eerste onthullingen over de deal) waarin Van Lienden suggereert dat De Jonge loopt te liegen als hij zegt dat hij niet bij de deal betrokken was. Daar heeft Sywert van Lienden volkomen gelijk in, want Hugo de Jonge was wél bij die deal betrokken. Maar ja. Dat is volgens Hugo de Jonge (en De Correspondent) allemaal "gezeik".

Lekker appen

"Would be a shame if that betrokkenheid would go up in openbaarheid"

Joe!