Zo werkt dat niet.

Ken je dat, dat ze met een verhaal komen en dat je denkt; daar hebben we het 15 jaar geleden al over gehad bij een biertje.

Eerst moet een hoogbebrilde academicus erachter komen en onderzoeken en publiceren, en dan pas nemen ze het idee serieus.

Misschien valt je iets raars op bij verkeersknooppunt waar je al 100x in de file hebt gestaan, of heb je een idee voor coronabestrijding of voor de stikstoftoestand.

Probeer maar eens een serieus ideeënbusje of nog beter een ideeënforum te vinden bij het ministerie van gezondheidszorg of verkeer of een gemeente of een ander overheidsorgaan waar een burger een idee kan inbrengen of een vraag kan stellen en antwoord kan krijgen. Of misschien is een burger iets raars opgevallen.

Het is er niet.

Tegelijk heb je als burger soms geen idee waarom de regels zijn zoals ze zijn.

Dat kun je namelijk ook nergens terugvinden.

Maar iemand heeft ze bedacht.