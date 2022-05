In onze supermarkten in België zijn er rietjes te koop, ze zijn gemaakt van silicone. Veel beter dan papier.

Een tijdje terug waren er blinkende in diverse diameter bij aldi, metaal. Ook een fijn alternatief.

Waarom ze van papier gemaakt worden weet ik niet. Slecht voor de CO2 waar we toch oorlog mee voeren. Ook dat afschaffen van Russisch gas nu. Vervanging door Amerikaans fracking gas is geen oplossing he. Chemicalien diep in de bodem, koelen tot -300°C om vloeibaar te maken, afleveren in onze hub etc. Tot 6% van dat chemisch methaan gaat de atmosfeer in. Methaan is 30 x sterker broeikasgas dan het hypothetische broeikasgas CO2. Daar kan geen boer tegenop maar die zijn koeien moeten wel weg. Logica van al deze onzinredeneringen moet mij dringend eens iemand vertellen want ik snap er geen knijt meer van.