: Er wordt gezegd dat dit vooruitgang is, zo ook het overmatig gebruik van technische snufjes die het leven makkelijker zouden moeten maken (voornamelijk telefoons), Mensen zijn steeds meer bezig op zo'n ding terwijl ze andere dingen (autorijden, fietsen etc) aan het doen zijn. Gaat zo'n ding kapot is er meteen een nieuwe en een betere, en over het algemeen zijn die mensen alleen maar bezig met social media, wat ongelukkiger maakt, maar dat terzijde. In supermarkten word inderdaad veel in plastic verpakt, maar dat is omdat dingen dan langer houdbaar zijn wat minder voedselvesrpilling tegen moet gaan, en zolang iedereen zijn/har/het afval scheid er geen probleem mee is (zou moeten zijn, ons is voorgehouden dat het allemaal gerecycled wordt). Het ding waar ik een gruwelijke hekel aan heb is dat mensen bij een MC drek geweest zijn en na het eten niet hun zooi mee naar huis nemen, maar het zo uit de auto tyfen, zelfs op de parkeerplek bij de mac. Wat voor amoebe (of slechte chauffeur ben je dan, dat je niet even de moeite neemt bij zo'n afvalbak te stoppen en daar je zooi in te pleuren. Zo ook bij supermarkten waar veel schoolgaande jeugd komt. Komen een zak chips, vreten die onderweg terug naar school bijna leeg en flikkeren dat gewoon op straat. DAT is de jeugd die het hardst staat te schreeuwen dat de volwassenen het voor hen verpesten en dat er dadelijk geen wereld meer voor hen over is. Stelletje hypocrieten dat het zijn.