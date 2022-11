Vanavond maar eens vier ‘Masters of the Universe’ voor in het stamcafé: het Oscar Peterson trio met als gast gitarist Joe Pass, hoewel Joe Pass eind jaren 70 – eerste helft jaren 80 zo vaak de vaste gast was dat je m.i. in die jaren gerust kunt spreken van het Oscar Peterson kwartet.

Een internationaal kwartet ook: Oscar Peterson was, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, een Canadees die in Montreal geboren en getogen was. Joe Pass was wel een Amerikaan, maar met Siciliaanse ‘roots’ (zijn vader was een immigrant uit Sicilië); bassist Niels Henning Orsted Pedersen (door de 'O' moet eigenlijk zo'n Scandinavisch schuin streepje, maar ben te lui om dat teken op te zoeken) komt uit Denemarken, en drummer Martin Drew is een Londenaar.

In het nummer dat ze hier spelen – ‘You look good to me’ in een lekker up-tempo – hoor je wat een geweldenaren ze op hun instrumenten zijn. Alleen Martin Drew soleert hier niet (maar als je die wilt horen soleren, is het niet moeilijk googelen; er is veel materiaal van Oscar Peterson op Youtube te vinden). Enjoy.

www.youtube.com/watch?v=qwXaSFlqk9E&a...