Zomers worden warmer met minder regen, oogsten mislukken door de droogte, huisfunderingen rotten weg doordat de paalkoppen in de zomer droog komen te staan. Dat laatste kan zomaar om een miljoen woningen gaan, 100.000 euro per woning om te herstellen is 100 miljard. Gaat Sjaak van der Tak dat uit z'n portemonnee toveren omdat de boeren dat grondwaterpeil graag zo laag hebben? Het is niet zo gek dat er een nieuwe balans gevonden moet worden in dat grondwaterpeil, namelijk door te beginnen dat in het begin van het jaar er meer watervoorraad in de grond zit. De boeren zijn niet heilig in dit land, we moeten hier samen een oplossing in vinden...