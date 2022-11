Mark Rutte gaat echt helemaal niks doen aan het verlagen van de 'instroom'. Over een tijdje zal hij zeggen dat eea toch allemaal wel heel erg lastig is, want: 1) we hebben nu eenmaal te maken met de ''verdragen'' en de Europese regel/wetgeving, en 2) tsja, we zitten nu eenmaal in een coalitie met partijen die heel anders over deze problematiek denken, en daar hebben we wel mee te maken. En na 15 maart volgend jaar zul je hem überhaupt niet meer over het onderwerp horen.

En dat is vreemd. Arendo Joustra zegt er in EW behartigenswaardige dingen over:

"Het blijft vreemd dat Nederland zich wel doelen heeft gesteld om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot precies 1,5 graad, het aantal studenten voor bepaalde opleidingen met een numerus fixus beperkt en ook regels heeft voor hoeveel personen mogen meerijden in een Volkswagenbusje, maar bij asiel een openeinderegeling accepteert. Terwijl de gevolgen nogal ingrijpend zijn. Zowel voor de integratie als voor de druk op het onderwijs, de woningbouw en de zorg.''

"Zeker nu landen als Denemarken en Zweden strenger worden voor asielzoekers zal het waterbedeffect ervoor zorgen dat Nederland, qua welvaart en sociale zekerheid een soortgelijk land, meer asielzoekers zal trekken.''

Het worden er dus niet minder, maar veel meer. Nou ja, dat kon je eerder al lezen in de verwachting van Eric vd Burg, die uitgaat van minimaal 50.000 asielzoekers volgend jaar.

Van crises weet je dat die altijd op zeker moment wel overgaan, of minder ernstig/'behapbaar' worden: dat was zo met de bankencrisis, met de Griekenlandcrisis, en de coronacrisis. Het zal zo zijn met de Oekraïnecrisis, en de inflatiecrisis. De enige crisis die kennelijk maar niet over/voorbijgaat, is de asielcrisis: die bestaat al ca 35 jaar onafgebroken.

En het erge is dat niet alleen Nederland een 'openeinderegeling' inzake asiel accepteert, 'Brussel' doet dat kennelijk ook, en neemt niet of nauwelijks maatregelen - in ieder geval geen effectieve - om de buitengrenzen eindelijk eens echt te gaan bewaken, en illegalen terug te sturen naar hun 'eige' land.