Nou kerel, je hebt geluk. Dit gebeurde letterlijk voor de ingang van het AZC Ter-Apel. Dit filmpje is van zondag 23 oktober 2022 om ongeveer 10:45. Ik weet dat omdat ik met m'n gezin in die witte auto zit. Het lijkt me een redelijk veilige aanname om te zeggen dat dit een asielzoeker is omdat als je goed kijkt je me aan het eind van het filmpje nog uit het raam ziet hangen om hem te zeggen dat hij een idioot is, waarna hij nog wat woorden wisselt met een van de COA medewerker (in het halfgebakken engels, hier overigens buitenbeeld) die aan de kant van de weg staan hem vragen van de weg te komen. Waarom hij op de weg is gaan liggen is me overigens ook niet duidelijk. Ik heb na dit incident contact opgenomen met de politie, hier heb ik uiteraard nooit iets van terug gehoord.