Ja, hier wachtten we dus op sinds Kanye's veelvoudige anti-joodse uitlatingen. Want Dave Chappelle geldt eigenlijk een beetje als de schoolmeester, de volwassene in de zaal van de Afro-Amerikaanse gemeenschap. En we kennen dat (online) milieu goed genoeg om te weten dat Dave's take sturend of zelfs bepalend is voor hoe de Afro-Amerikaanse zich tot een thema verhoudt.

Bovenstaand het segment, onderstaand een transcript van de belangrijkste delen. Onze lezing van z'n monoloog: Er werd een ondubbelzinnige veroordeling en diskwalificatie van Kanye's uitlatingen van hem gehoopt en - door mensen die Chappelle's rol en persoon onvoldoende kennen - verwacht. Die bleef uit. In plaatst daarvan opteerde hij voor een luchtigheid waarin zowel Kanye's mentale gesteldheid als de joodse prominentie in de Amerikaanse entertainmentindustrie - was dat bijvoorbeeld niet juist een rode draad in hitserie Ray Donovan? - erkend, maar niet veroordeeld wordt.

"Before I start tonight, I just wanted to read a brief statement that I prepared. "I denounce antisemitism in all its forms. And I stand with my friends in the Jewish community." And that, Kanye, is how you buy yourself some time.

(...) If they're black, it's a gang. If they're Italians, it's a mob. If they're Jews, it's a coincidence and you should never speak about it.

(...) "I don't think Kanye is crazy, I think he's possibly not well. But I've been to Hollywood. And I don't want y'all to get mad at me, I'm just telling you, this is just what I saw. It's a lot of Jews. Like, a lot. But that doesn't mean anything! You know, there's a lot of black people in Ferguson, Missouri, doesn't mean they run the place!

(...) I could see if you had some kind of issue, you might go out to Hollywood, you might start connecting some kind of lines, and you could maybe adopt the delusion that the Jews run showbusiness. It's not a crazy thing to think. But it's a crazy thing to say out loud in a climate like this."

Chappelle's Trump-take, na de breek!

Is zo

Dave over Trump