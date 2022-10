Even een update over de enige oorlog die er toe doet momenteel: de strijd met de grijze wolven. En dan bedoelen we deze keer de roofdieren en dus niet de Turkse club. Nu sluiten we niet uit dat die Turken ook roofdieren kunnen zijn, maar die voeren weer geen oorlog met Friese boeren. Enfin, we dwalen af, net zoals de wolven dat deden. Friesland is de invasie van die vierpotige veekillers beu en vreest dat diplomatie niet langer een optie is. De provincie wil daarom de wapens oppakken en jagers mobiliseren om deze moordende bezetters aan te pakken. Europa houdt de tamme terroristen nog een hand boven het hoofd, maar de Friese Staten willen dat het Rijk daar druk op uitoefent, zodat de beesten hun beschermde status verliezen en de Friese kanonnen kunnen bulderen. Pantserhouwitsers bij Sneek, een dronebasis bij Dokkum en de nieuwe Apaches inzetten vanuit Leeuwarden: die grijze carnivoren uit het oosten maken geen schijn van kans tegen onze superieure westerse wapentuig! Iedere dag dat we wachten verliezen we meer terrein aan wolventerreur. Dus pak die wapens en kom in actie, want ongecontroleerde natuur moeten we niet willen met z'n allen.