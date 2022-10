Christophe van der Maat is nog dommer dan zijn minister. Hoe is een verbeterde Apache in de eerste plaats van belang voor de KLu? Als zo meteen de F16 is uitgefaseerd is eerst en vooral 11LMB van dit toestel afhankelijk voor CAS. De F35 kan die taak niet uitvoeren.

Dan twee opmerkingen. Boeiing kent al jaren hopeloze kwaliteitsproblemen. Ik hoop dat de inspectie bij oplevering (los van (Nederlandse) kwaliteitsmaatregelen tijdens de revisie) beter is dan wat de USAF aan ellende (KC-46, Chinook en helaas ook de Apache) voor haar kiezen krijgt. Die artist impression is volgens mij een Apache" NG", door Boeiing in de strijd gegooid als tegenhanger van het FVL programma, maar vooral ook FARA.

Maar nog even over de relevantie van onze flyboys (m/v/x) : een kleine battletaxi zoals de KSK ze bijvoorbeeld tot haar beschikking heeft en een modern Hind achtig concept waarmee luchtlanders ten allen tijde bewapend hun lastige taak kunnen uitvoeren. Kun je een tankbuster als de Apache voor een belangrijk deel mee ontlasten.

Deze taak hoort primair bij de hoofdgebruiker belegd en niet omdat het vliegt bij die gevleugelde praatjesmakers. Zie ook het voorstel in de VS om de A10 vloot naar de Army over te hevelen. Ook wat dat betreft is het USMC een uitstekende benchmark.