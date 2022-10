De staatsomroep staat niet bekend om zijn diepgaande filmrecensies en ondanks dat deze weken geen woord is geschreven over andere releases zoals Black Adam of Amsterdam, staat er plots wel een uitgebreid verhaal over Bros op de digitale voorpagina. Een lovend regenboogartikel over de "eerste romantische komedie met een homoseksueel stel in de hoofdrollen" die gaat over hun lhbti-leven, hun lhbti-museum en hun lhbti-vrienden. Heeft u al een thema gespot? En hoewel de NOS zich normaal gesproken profileert als de enige en almachtige brenger van kwaliteitsjournalistiek, vinden we geen enkele kritische noot in dit interview met acteur Billy Eichner. Geen enkele opmerking over het feit dat de film is geflopt in de VS, waar deze in zijn openingsweekend slechts de helft van de verwachte opbrengst binnenharkte. Geen vraag over de tweets waarin Eichner stelde dat dit kwam omdat hetero's het lieten afweten en hij suggereerde dat iedereen die niet naar zijn film kwam een "homofobe weirdo" is. En ook geen vraagtekens bij het feit dat hij die tweets vervolgens stilletjes verwijderde en de reactiemogelijkheid op Twitter op zijn Hugo's uitzette. Benieuwd wanneer de NOS zijn NPO-sanctie krijgt voor het kritiekloos promoten van een bepaald gedachtegoed in een journalistieke omgeving. Of werkt dat alleen zo bij ongewenste omroepen?