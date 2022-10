Dat moet je toch even uitleggen. Ik zag vooral iemand die beslissingen of zelfs concrete actiepunten voor zich uit bleef schuiven, en die als kers op de taart de week voor kerst (wanneer veel winkeliers tot wel 10% van hun jaaromzet hopen te halen) nog even een onnodige lockdown er tegenaan gooide. De monddoekjeskwestie mogen we ook nog wel even noemen, want die is vooral aan zijn angst voor negatieve beeldvorming te danken. Zijn inzet was goed, maar sorry, dat is echt niet voldoende.



Wat hij nu doet weet ik wel, aangezien ik zelf in die markt zit. Hij heeft in zijn eerste paar maanden vrijwel alle investeerders in de realisatie van nieuwe huurwoningen weggejaagd, en gezorgd dat een deel van de bestaande huurwoningen nu leeg staat of verkocht is aan particuliere bewoners. Uit alles (ook dit artikel) blijkt dat hij nog steeds uiterst gevoelig is voor de beeldvorming, en nog steeds niet naar de juiste informatie zoekt voordat hij besluiten neemt.



Het probleem is Hugo zelf, en hij is niet veranderd.