@Roos; ik denk dat je dit artikel bedoelt, waarvan hier een deel:

- - -

Fiscus subsidieert deeltijdwerker en dat moet stoppen

Cor de Horde

Opinie | Cor de Horde is chef financiële markten van het FD

Het fiscale jaar 2006 was er een om niet te vergeten. Precies halverwege verhuisde ik van Brussel terug naar Nederland. Dat leverde ruim €10.000 op aan belastingteruggave, bij een jaarsalaris van ongeveer een halve ton.

Hoe dat kan? De helft van het salaris moest worden opgegeven bij de Belgische, en de andere helft bij de Nederlandse fiscus. Beide landen hebben een (sterk) progressief belastingstelsel, maar zijn niet aan elkaar gekoppeld. Gevolg: in de ogen van beide belastingdiensten verdiende ik een habbekrats, veel minder dan modaal. En dus, na een rondje heffingskortingen en nultarieven, hoefde ik bijna niets te betalen.

Sterker nog: ik wist het toen niet, maar eigenlijk had ik dat halfjaar in Nederland ook nog recht gehad op zorgtoeslag – stom, stom, stom.

Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Een dertiger, gezond van lijf en leden, met een goedbetaalde baan, die bijna geen belasting betaalt omdat hij in regelingen valt die overduidelijk bedoeld zijn voor de minderbedeelden. De sterkste schouders moeten toch de zwaarste lasten dragen?

Op het eerste gezicht is dit een fiscale rariteit, maar geen ernstige. Er zijn immers maar weinig mensen die halverwege het jaar remigreren.

‘In Nederland werken twee keer zoveel mensen in deeltijd als in andere ontwikkelde landen’

Maar wie er langer over nadenkt, ziet dat het probleem veel breder is. Waar ik in 2006 in feite van profiteerde, was dat het uurloon weliswaar hoog was, maar het aantal gewerkte uren laag. En de groep waar dat voor geldt, is enorm. Inderdaad, de deeltijders.

Iemand die 20 uur per week werkt, krijgt bruto de helft van zijn voltijds werkende collega - logisch. Maar netto houdt hij, dankzij het stelsel met lage en hoge belastingschijven, veel meer over; soms wel driekwart. Dat is een enorme fiscale stimulans om korter te gaan werken. Het wordt tijd dat we het benoemen: het is subsidie.

In Nederland werken twee keer zoveel mensen in deeltijd als in andere ontwikkelde landen, mede omdat er hier een wettelijk recht is om korter te werken. Gevolg is dat de deeltijdsubsidie enorm moet zijn.

De deeltijdsubsidie leidt tot nare neveneffecten: personeelstekorten. Bijvoorbeeld in het onderwijs is een werkweek van vier of soms zelfs maar drie dagen volstrekt normaal. Voor sommige onderwijzers een bewuste keuze vanwege zorgtaken. Maar voor anderen is het de uitkomst van een fiscaal sommetje: die vierde of vijfde dag per week werk je voor half geld. Dan blijf je liever thuis. Als elk gewerkt uur netto precies evenveel oplevert, willen ongetwijfeld vele Nederlanders, gevoelig als ze zijn voor fiscale prikkels, langer werken. In menige sector zullen personeelstekorten dan minder erg zijn dan nu.

‘De beste oplossing is een andere belastingstelsel, een stelsel dat rekening houdt met het aantal gewerkte uren’

Cor de Horde is chef financiële markten van Het Financieele Dagblad.

Lees het volledige artikel: fd.nl/opinie/1328453/fiscus-subsidiee...