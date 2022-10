Achteraf is het mooi wonen. Ik snap(te) de weerstand tegen de avondklok best, tegelijkertijd was het niet zo'n rare gedachte in de periode waarin een en ander echt dreigde te ontsporen in de zorg.

De gemiddelde NL-er is eigenwijs als dikke stront de bult op , trekt zich 'uit principe' nergens wat van aan waardoor helaas de overheid soms genoodzaakt is om meer stringente maatregelen te nemen dan noodzakelijk als we met z'n allen wat minder wappie waren geweest. Dus, volgzaam zijn is niet per definitie slecht alleen kun je dat in deze casus alleen achteraf vaststellen.