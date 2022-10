@Après toi | 07-10-22 | 16:20:

Het is een trucje.

Doen alsof er niets aan de hand is.

Glimlachend problemen over de schutting flikkeren.

Voorbeeld : Eric van der Burg komt glimlachend met een hand in de broekzak vertellen wat besloten is aangaande asielzoekers in een hotel proppen in Tubbergen. Terwijl de lokale bevolking dat helemaal niet goed ziet komen.

Cora van Nieuwenhuizen die glimlacht bij alles dat mogelijk een probleem kan zijn.

Maar eigenlijk negeren ze gewoon wat er bij anderen leeft.

Ze zien niet hoe denigrerend dat over kan komen en hoe je ermee over de zorgen en ellende van burgers heenloopt.

Bewaar dat toneelstukje maar voor VVD-meetings waar ze elkaar geweldig kunnen lopen te vinden.