"Dat gaan we ook merken in de maatschappij waar in 2032 zo'n 1,4 miljoen mensen leven die kanker hebben of hebben gehad, want het enige goede nieuws is dat het risico om te overlijden aan de grote K afneemt."

Wat een ramp. Het lijkt me niets.

Arts: "Meneer u heeft kanker."

TG: "Oh. Is het gemakkelijk te verhelpen?"

Arts: "Nee, maar er is wel een kansje."

TG: "Is een eventueel herstel lang en ongemakkelijk?"

Arts: "Ja, dat wel helaas maar u heeft een kans."

TG: "Pijnlijk?"

Arts: "Ik vrees van wel."

TG: "En het alternatief?"

Arts: "We kunnen u medicatie geven waardoor u zich beter voelt tot het einde."

TG: "Voor hoelang?"

Arts: "Kan zijn maanden, jaren zelfs."

TG: "Euthanasie?"

Arts: "Dat is uw keuze."

TG: "Mag ik daar een paar nachtjes over slapen?"

De horror...