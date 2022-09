:

Dat dus inderdaad. Als iemand Omtzigt een tassendrager had genoemd dan had iedereen daar hartelijk om gelachen. Omdat iedereen weet dat Omtzigt geen tassendrager is. Omtzigt zelf zou dat woordje niet eens zijn opgevallen, die is teveel geobsedeerd met wetten, feiten en cijfers. Helaas een minpunt (!) in het parlement tegenwoordig.

Hermans voelde zich gekwetst omdat iedereen *weet* dat ze een tassendraagster is, zijzelf ook. Dat dit voor de hele kamerfractie van VVD (en CDA, D66, CU) geldt doet daar niks aan af.

Een veel pijnlijker punt is bovendien het eenrichtingsverkeer. Vanuit vak k wordt aan een stuk door gelogen, en als er iemand ter verantwoording wordt geroepen is die afwezig; of zit op zijn telefoon te spelen. En de tassendragers van dit kabinet verdedigen dat, in plaats van hun grondwettelijke controlerende taak uit te voeren.

En vanuit die boevenbende en trawanten worden oppositiepartijen regelmatig uitgescholden voor extreemrechts, complotdenkers, terroristen, etc. Want dat mag wel.