Jazzpianisten, tsja, daar zijn er veel van, en er zijn er dus ook velen die ik bewonder. Een aantal is hier in de loop der tijd al wel eens voorbijgekomen – oa Oscar Peterson, Erroll Garner, Kenny Drew, onze eigen Peter Beets – maar van het pianospel van Bill Evans heb ik altijd heel erg gehouden. Ik vind Evans misschien wel de meest ‘lyrische’ jazzpianist van allemaal.

Bill Evans werd ergens eind jaren 50 door trompettist Miles Davis gevraagd om in zijn sextet te komen spelen, en Davis nam niet lang daarna het ‘iconische’ album ‘’Kind of Blue’’ op, met John Coltrane en ‘Cannonball’ Adderley op sax, bassist Paul Chambers en drummer Jimmy Cobb, en Evans dus op piano.

Bill Evans speelde met vele jazzmusici, maar tweede helft jaren 60, en het grootste gedeelte jaren 70 werkte hij met bassist Eddie Gomez en wisselende drummers. Evans is in 1980 op 51-jarige leeftijd overleden. Veel te jong uiteraard, maar de man had helaas ook een lange geschiedenis van drugsverslaving, en zijn lichaam ‘begaf’ het uiteindelijk door een stapeling van allerlei ernstige kwalen: levercirrose, een maagzweer, een verwaarloosde hepatitis, en een longontsteking.

Maar hier speelt hij nog prachtige muziek, met Eddie Gomez, drummer Marty Morell, en fluitist Jeremy Steig (ook weer aardig in het kader van minder gebruikelijke instrumenten in de jazz: ik ken verder alleen dwarsfluitist Hubert Laws – maar heb daar weinig van beluisterd – en in Nederland Chris Hinze en Ronald Snijders. Thijs van Leer uiteraard ook, maar die speelde niet echt jazz, meer rock, vaak met klassieke invloeden). Het nummer dat ze spelen is ‘’Spartacus Love Theme’’, niet echt een jazz standard; filmmuziek uit zo’n typische jaren 50 spektakelfilm over de grote slavenopstand onder leiding van Spartacus. Ik heb de film zelf nooit gezien, maar hier speelt het kwartet van Bill Evans dat thema wel heel erg mooi, en ook heel ‘jazzy’; let bv op de bas van Eddie Gomez die op zeker moment ‘in vieren gaat lopen’.

