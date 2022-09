Onderzoekje naar buurttevredenheid in Amsterdam en wat schetst onze verbazing? "In de top tien van best scorende buurten zijn alle stadsdelen vertegenwoordigd, behalve Nieuw-West en Zuidoost." Wollah! "Bij de tien laagst scorende buurten is Nieuw-West oververtegenwoordigd: zeven buurten uit dat lijstje liggen in dat stadsdeel." Jongens in godsnaam HOE zou het toch komen dat Nieuw-West wordt gezien als ruftbuurt en - voorbeeldje - de regio Vondelpark NIET? Het woord is aan socioloog Smets van de VU: "Volgens Smets speelt vervreemding van bewoners een bepalende rol in de score die ze hun eigen buurt geven. 'Veel bewoners willen wel meer samenhang in hun buurt. Er is eigenlijk te weinig beleid om die samenhang vorm te geven. Overheden gaan ervan uit dat als er mogelijkheden tot ontmoeting zijn, de rest dan wel vanzelf gaat. Maar zo werkt het in de praktijk niet'." Haha ja, is goed pik.