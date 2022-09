Ze klinkt wel erg gemotiveerd. Is ze echt 14 uur bezig is met schoolwerk en ziet ze het HAVO diploma zelf nog steeds als doel?

Als dat zo is, dan zou je eens samen moeten kijken of haar studiemethode wel efficient is. Geen mens kan 14 uur aaneen geconcentreerd bezig zijn. Het maximum is 4-5 uur per dag.

Mijn oudste had vroeger het probleem dat hij alles in zijn hoofd stampte, omdat hij door desinteresse (de leerstof was te abstract voor hem) uiteindelijk niets opnam. Dat is pas veel later goedgekomen toen hij in een job kwam die hem op het lijf was geschreven.

Wellicht dat je kan bepalen of ze wat meer kan focusen op de vakken waarin ze niet zo goed is. Als het te bekostigen is voor je, dan is bijles misschien een optie.

Als het behalen van een HAVO diploma niet haar eigen doel is, moet je realiseren dat ze de toegang tot veel HBO studies daarmee afsluit.

Wat @SunKilMoon hieronder zegt is ook waar. Vaak heeft een kind een nauurlijke aanleg voor een vak dat misschien ook nog eens goed betaald. In dat geval zou ze daar vol voor moeten gaan. Misschien heb je iemand in de familie of een kennis waar ze een paar dagen mee kan lopen op het werk of erover kan praten.

Succes!