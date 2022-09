Inderdaad. De NOS belazert de kluit. Zoals ik gisteren al had geplempt:

De belangrijkste vragen staan hier:

1. "Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stelling: Het is onze morele plicht om asielzoekers fatsoenlijk op te vangen in Nederland"

2. "De basis van het Nederlandse asielbeleid is gebaseerd op internationale verdragen en Europees recht. Hierdoor heeft Nederland de plicht om mensen de kans te geven hier asiel aan te vragen. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld horen volgens de wet bescherming te krijgen. Dit geldt ook voor iemand die zijn of haar land van herkomst ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Asielzoekers uit landen die door Nederland als veilig zijn aangemerkt krijgen doorgaans geen asielverlening.

Steunt u het hierboven beschreven uitgangspunt?"

3. "Stel dat uw gemeente via een referendum of een enquete aan u had gevraagd of u het acceptabel zou vinden dat er in uw gemeente een azc zou komen, wat had u dan geantwoord?" Basis: heeft azc in de buurt.

"Wat zou u ervan vinden als er een azc met circa 300 asielzoekers bij u in de buurt komt (in een straal van 500 meter)? Basis: heeft geen azc in de buurt.

De vraag is of deze vragen voldoende diepgang hebben en mogelijk sociaal wenselijke antwoorden stimuleren. Wat bijvoorbeeld opvalt is dat het niet gaat over aantallen vluchtelingen (afgezien van de wat willekeurige 300 asielzoekers voor een azc), over de ruimhartigheid van de opvang en over het terugstuur- en gezinsherenigingsbeleid. Ook is het populairste antwoord op vraag 3 'Acceptabel, onder voorwaarden'. De vraag is dan wel wat die voorwaarden zouden zijn maar daar wordt niet op doorgevraagd in de eenvoudige survey die is gebruikt.

Hoe dan ook is de brede conclusie 'meeste Nederlanders steunen asielbeleid' zoals gerapporteerd door de NOS twijfelachtig.

