Onlangs in NRC ook een column van zo'n hysterica, over klimaathypocrisie. Oftewel: als jij hen hypocriet noemt omdat ze ondanks hun grote bek over het klimaat toch meerdere vluchten per jaar doen, dan zegt dat meer over jou dan over hen, vinden dit soort mensen. Want zij doen het nog altijd beter dan jij.



Zoals dit: "Als iemand ervoor kiest geen vlees te eten, dan voelt diegene die wél vlees eet diep van binnen heel goed dat zijn keuze slechter is dan die van de ander. En dat wil niemand voelen. Mensen raken bedreigd in hun zelfbeeld en beginnen dan met hun ‘ja, maar jij…’". Nou, als vleeseter voel ik me prima, en voel ik me niet bedreigd door vegetariers. Ik erger me wel aan ze, met hun gepreek. En de enige dreiging die van ze uitgaat is hun eindeloze gelobby tegen vlees eten, de vleesindustrie... en de boeren. Ze winnen terrein. Maar nee, mijn keuze is niet slechter dan die van hen.

www.nrc.nl/nieuws/2022/09/08/ja-maar-...