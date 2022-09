Nederland is helemaal niet bedoeld om in te wonen en het is al helemaal niet bedoeld om naar toe te reizen, al doen ze u op Schiphol anders geloven, maar het is inmiddels ook helemaal niet meer bedoeld om uit te vertrekken. Schiphol heeft het gewoon opgegeven. Er is doodleuk aan luchtvaartmaatschappijen gevraagd helemaal niet meer te komen. Ze staan daar bij Schiphol al een jaar gigantisch voor lul, inmiddels zouden ze toch al wat ervaring moeten hebben met die beveiliging en nu is het: 'Jaaaaaa we hebben te weinig beveiligers besteld'. En dus staan er weer rijen uit de hel, missen tal van mensen hun vlucht, weet het halve internet weer dat Schiphol een rukluchthaven is en Nederland op organisatorisch vlak niet veel meer is dan een lek pak melk. Bij die luchthaven kunnen ze dus precies: NIKS. Wat ze eens zouden moeten doen, is dat hele vliegveld lekker in zee schuiven.

