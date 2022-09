Au au au. Wethouder Shula Rijxman (NPO, eerder op het Mediapark werkzaam als bestuursvoorzitter van D66) van Zorg in Amsterdam blijkt helemaal niks van zorg te weten. Dat schrijft Het Parool, de meest gezagsgetrouwe krant van Amsterdam sinds 1945, in een do-de-lijk verslag van Rijxmans eerste commissiedebat. "Vier maanden is Rijxman inmiddels wethouder, maar voor raadsleden blijft het onduidelijk waarom zij naar Amsterdam is gekomen. “Het heeft niks te maken met de hele integriteitskwestie rondom haar,” zegt een raadslid dat woensdagochtend de zorgcommissie heeft bijgewoond. “Ze is gewoon een slecht politicus.” Geen malse woorden, waar zowel raadsleden van oppositie- als coalitiepartijen zich uit zichzelf bij aansloten na afloop van het debat. Zij willen niet met hun naam of partij in de krant, maar uitten op de achtergrond wel hun frustraties."

Uiteraard smult ook de T. van Rijxmans falen. "Ontluisterend, noemde een raadslid het. „Ze is in paniek.” Een ander vond het gênant. „Ze heeft geen idee, ze snapt er niks van.” Het was duidelijk dat de voormalige NPO-baas haar nieuwe rol als wethouder nog niet helemaal onder de knie had. Voorafgaand aan ieder antwoord werd Rijxman stevig gesouffleerd door ambtenaren die zij haar ‘fluisteraars’ noemde. Dat nam dusdanig veel tijd in beslag dat de vergadering behoorlijk uitliep en afgesloten moest worden vanwege tijdsdruk. Wat niet meehielp, was dat Rijxman al begon met een reprimande op zak omdat ze te laat aanwezig was. Daarnaast leek ze zelf niet goed in de materie te zitten, wist ze ook niet zeker hoeveel stadsdelen er in Amsterdam waren en kwam ze niet op de namen van commissieleden (dat zou aan haar lenzen liggen)."

Zelf terugkijken kan bij NPO-020GEMIST. Je zou haast denken dat Shula Rijxman niet is gekozen vanwege haar inhoudelijke competentie, maar vanwege haar vriendjes.

"Je weet hoe belangrijk vriendschappen zijn"