Ik begin het wel een beetje zat te worden, morgen dag drie alweer dat ik geen vervoer heb, op wat overvolle bussen natuuRlijk.

Normaal ligt het spoor hier altijd wel een week of twee plat wegens “”werkzaamheden”” of is er weer iets stuk of loopt er een zwaan op het spoor en dan ligt het verkeer weer 5 uur lang overhoop. Naast de regelmatige IT problemen, want dan kunnen de treinen wel rijden, maar kunnen ze vanuit de Utrecht de treinen niet ‘zien’, en dat is wel heel gevaarlijk, want vroeger reden er ook treinen en die zagen ze vroeger ook niet, of zo. Straks loopt er een gek langs het spoor! En dan kunnen ze niet bellen … de machinist ziet hem toch als eerste, en laatste, maar dat snapt de ns niet.