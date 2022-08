En weer legt Rutte zijn eigen falen bij een andere partij door te stellen dat een asielstop alleen mogelijk is wanneer NL uit de EU zou stappen. Is Rutte in eigen persoon al in Brussel geweest om een uitzondering te bedingen? Deze man neemt nooit, maar dan ook werkelijk nooit de eindverantwoordelijkheid voor het eigen handelen. Of een ander bewindspersoon wordt voor de bus gegooid, of het moet van de rechter of internationale verdragen, of zijn geheugen laat hem weer een keer in de steek. Dit is werkelijk diep triest. Laat dit bewezen incompetente regenteske kabinet aub z.s.m. aftreden, pak een doos, smijt je bezittingen erin en vertrek. Het was niks, het is niks en het wordt ook niks. Wat Nederland nu nodig heeft is een zakenkabinet wat orde op zaken gaat stellen.