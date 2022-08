4 kabinetten Rutte, nooit iets aangetrokken van kiezers, elke keer doodleuk progressief links beleid uitvoeren.

Op misschien een enkeling na, heb ik nooit VVD’ers in het land horen stelling nemen vóór de burger. De macht was in handen, het pluche was zacht en de burger mocht zijn bek houden.

Nu keert het tij in het land zich tegen het regime van vvd en 66 en hun trawanten. De baantjes van allerlei figuren komen in gevaar, de zeteltjes dreigen naar volksvertegenwoordigers te gaan en nu is er paniek.

Als ik een tip mag geven: vlieg niet in de verontwaardiging van deze vvd’ers.