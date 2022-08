Is er trouwens een verschil in stikstofdispositie tussen staand of zittend plassen? Ik zou verwachten dat bij zittend plassen de dispersie lager is en derhalve de concentratie hoger. En is een lokale hoge concentratie erger of minder erg dan een meer diffuse presentie van stikstofderivaten? Planten met een penwortel lopen risico op een stikstofovervloed, als ze toevallig precies in een plaslocatie wortelen, maar hoe groot is die kans. Planten met een meer gedecentraliseerd wortelstelsel kunnen stikstof uit een groter gebied opnemen. En van welke plantjes houden duinhagedissen eigenlijk, juist van penwortelenden of juist van ondergronds netwerkenden? Vragen, vragen, allemaal vragen en zoveel haast.