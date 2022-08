Normaal doen. Zeg ik iets geks. We moeten weer normaal gaan doen. Onze bestuurders maar ook de journalistiek moet tegen de mensen zeggen: doe ‘s normaal. Iedereen die wel eens in een groot bedrijf heeft gewerkt weet dat al die rood aangelopen types met projectplannetjes in de vergadering alleen maar zaten te lullen om te scoren; iedereen wil bij de chef op de radar komen. Actie! En actieplannen. Na een tijdje weet je dat van elke to do – lijst weinig meer overblijft zonder dat je er ook maar iets voor hoeft te doen. Je kunt dus beter met je voeten in de bureaula bedenken hoe je die twee of drie meer urgente zaken kunt aanpakken. De dingen die er toe doen, in je directe omgeving.

Daar komt heel wat bij kijken hoor. Eerlijkheid is er een van.l

Over de Rabo kan ik wel een boekje open doen. Binnenkort naait die Drayer ter tussenuit. De man die ons met dat krankzinnige klimaatakkoord heeft opgezadeld. In plaats van een flink feest met BBQ en een soort Correspondents' dinner en daarna iets te veel drank nodigt hij iedereen die iets bij de bank voorstelde uit om zwaarmoedig over het klimaat te lullen. Dat is toch niet normaal.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen daar hebben ze de mond van vol. En dat moeten duizenden trouwe klanten via tv Kassa vernemen dat hun brave boerenleen ze jarenlang tot duizenden Euro’s te veel heeft laten betalen voor bij voorbeeld een overlijdensrisico verzekering. En dan krijg je met een soepele regeling een voorstel waarbij de bank de helft van het te veel betaalde toch in eigen zak houdt, maar als u wilt kunt ook een andere procedure volgen maar dat kan dan jaren duren; dat u er even rekening mee houdt.

En oh ja; wie hier denkt dat Drayer of Rutte of die enge kale van D66 of Timmermans ook maar één minuut wakker liggen van het klimaat of van de biodiversiteit, die is naïef.

We moeten weer normaal gaan doen.