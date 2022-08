Hopsakee. Weer eentje voor in het smoelenboek voor aankomende hongerwinter. Deze gezichtsbehaarde druiloor met een column in de voorheen arbeiderscourant thansch WEF-bode. Foto uitprinten en bij de LTO/FDF/Agractie schuurdeuren ophangen in het rijtje "KRIJGT NIKS". En dan niet omdat hij per auto naar het buitenland is gereden terwijl het hier prima zomerweer is, maar vanwege het zinnetje

"De vader was een jaar of 50, kaal en had het soort lijf dat je kweekt met een leven lang zuivel. Zijn vrouw liep achter hem. In hun kielzog twee blonde jongens, tieners."

Godverdomme. Blonde jongens ook. Als dat geen nazi's zijn!

De Volkskrant grossiert in virulente agrarofobie & flagrante boerenhaat en de enige manier om dit aan te pakken is UITHONGEREN.