Over iets meer dan een maand weer www.butff.nl.

B-movie, Underground&Trash.

Mix van B-films, een hoop gore, '70 exploitation and more.

Gelardeerd met bizarre bands en onnavolgbare acts op het plein.

Draag er ook een steentje aan bij, en krijg van die vibe ook weer zelf ideeën voor een korte film.

Een heel actueel item:

Een boer, ergens in Brabant, bezig met mais oogsten in z'n combine, vlak bij huis.

En bierbuikende zondagswielrenners.

Van die lui die het gewicht van een fietsbel te veel achten, en nergens voor remmen.

"Een boer ziet zijn dochter genadeloos van de sokken gereden worden door een peloton bierbuikende zondagswielrenners die al vloekend de rit voort zetten, de koploper in trachten te halen, die vele meters voor hun zit. Terwijl zijn vrouw zich over hun dochter ontfermt springt de boer in zijn dorscombine voor de achtervolging Combine gaat maximaal net zo snel als die wielrenners kunnen op hun best. Eenmaal in bereik schept hakt en vermaalt hij wielrenner na wielrenner. Ieder steentje op de weg, spierkramp of zadelpijn wordt op slag dodelijk, elkaar afsnijden is moord, het is demarreren voor je leven, zenuwslopend trappen met die ijzige gil en het geluid van vermalen metaal zo vlak achter je."

De boer is in deze bijzaak, de dolle stier zeg maar, maar wel gerechtvaardigd.

Het gaat om de wielrenners.

Een kliek bierbuikende verloren glorie thuis de broek niet aanhebbende zinloze levens van middelbare leeftijd die hun enige zelfrespect nog denken te vinden in hun wielrenfiets, hoe sneller hoe beter, weg van werk, wijf en leven. Allen wrokkig en verzuurd. De ene is al eeuwen raamambtenaar, die dikzak is een boa, en ook een belastinginspecteur, een Joop-redacteur, iemand die telefonisch klachten afhandelt namens Schiphol en ga zo maar door.

De voorbereiding die ze die zondagochtend doen is hun introductie. Fiets poetsen, spandex pakkie over bierbuik hijsen, wijf uitschelden en hond een schop geven, buurman vloekend omver fietsen terwijl het stalen ros de sporen krijgt.

Dat soort wielrenners.

En dan is er die ene oneindig lange Brabantse plattelandsweg met bramen en sloten aan weerszijde. Geen ontsnappen aan tot de finishlijn.