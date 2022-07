@Nonkel Frituur | 20-07-22 | 22:52: je hebt de Nonkel-uitleg (groot fan hoor, daar niet van) en de Brittanica-encyclopedie uitleg:

“demographers estimate that between 1880 and 1920 the population of the Congo may have been slashed by up to 50 percent, from perhaps 20 million people at the beginning of that period to an estimated 10 million at the end”.

10.000.000. En dan 50 jaar ervoor met Walen beetje klagen over Willem en suffe tekstjes als ‘wij willen Willem weg’ verzinnen. 10 miljoen is 10.000 weken asielinstroom in Nederland, om het in perspectief te plaatsen.