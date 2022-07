Goedemorgen wij doen even een rondje Nederlandse kwaliteitsmedia. We beginnen bij kwaliteitsmedium De Telegraaf, dat een artikel van Privé doorplaatst over cocaïnesmokkelaar Frank Masmeijer die dankzij een gratieverzoek (dat je indient bij de dienst Justis, onder verantwoordelijkheid van de minister van Rechtsbescherming) weer vrij is. Omdat ze bij de Privé weten dat alles beter verkoopt als je er iets van de Koninklijke Familie bijzet, schrijven ze erbij dat de gratie VERLEEND IS DOOR DE KONING. Dat klopt strikt genomen, omdat de Koning het besluit net als bij alle andere gratieverzoeken (vorig jaar 101 stuks) ondertekent. Sterker nog: ook wetten zijn in Nederland alleen maar rechtsgeldig na een krabbeltje van Willy, toch staat er niet iedere dag in de krant dat Koning Willem-Alexander heeft bepaald dat er weer een nieuwe wet in werking is getreden. Maar goed, de P. is nu eenmaal de P. Gelukkig hebben we in Nederland ook kwaliteitskranten zoals de Volkskr...

VOLKSKRANT WAT DOET U NU

Morgen op RTLNieuws.nl: 'Gratuite koppen over Koning slecht voor democratie'

Tja. AD

Ah kijk, de NOS blijft keurig en zakelijk

NEE! HO! WACHT! ZET 'KONING' ERBIJ! VOOR DE CLICKS!