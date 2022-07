Wat een lekker weertje was het vandaag mensen! De thermostaat hoefde niet naar 23, en het geld stroomde binnen. Nederland hield massaal energie-geld over voor bier, patat, hamburgers en overige bbq-dingen. Tel daarbij op al die centjes die de zonnepanelen opleverden, waarmee we weer sugar snaps en sperzieboontjes uit Afrika kunnen importeren (ook leuk voor al die buitenslapers in Ter Apel; hebben ze tenminste wat te eten uit de regio). Kortom; het was een fantastische topdag, met dank aan al die mensen die naar Bali en Curaçao vliegen. Op het door u betaalde Hiemstra24 gaan ze nu in de staatstalkshow ontzettend negatief zeuren over vandaag. Maar trekt u zich daar niets van aan. Knip iets leux aan op de streaming. Deze dag neemt niemand u meer af. Oant moarn.

