Het duurde even, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) merkt eindelijk dat er verdacht veel niet-Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning in het paspoort, waardoor ze recht hebben op meer voorzieningen. Zo'n formuliertje dat ze gewoon op de zwarte markt in Roemenië oppikken, waardoor het best druk werd bij de gemeenten. Deze valsspelers komen vanaf vandaag niet langer in aanmerking voor de speciale behandeling die vluchtelingen van het Oostblokconflict krijgen. Het ingrijpen van het IND komt uiteraard rijkelijk laat, want momenteel bevinden zich al zo'n zesduizend zogenoemde derdelanders uit Oekraïne in Nederland en gezien de regeling niet met terugwerkende kracht wordt ingevoerd mogen die lekker blijven profiteren van de gulheid van onze schatkist. Nieuwe proceduremisbruikers worden vanaf vandaag helaas niet met een bus naar het Russische front gebracht, maar moeten aansluiten in de rij in Ter Apel voor de gewone asielprocedure, waar het daardoor nog drukker wordt. Ondertussen spoedoverlegt onze staatssecretaris van Gelukzoekerszaken weliswaar over de situatie, maar daar hebben we weinig vertrouwen in zolang hij in zijn eigen illusies blijft geloven. "Primair is de inzet van het kabinet er op gericht om deze doelgroep terug te laten keren naar het land van herkomst." Grote woorden voor een man met een onderbezette organisatie die de meeste uitgeprocedeerde gevallen het land niet uitgezet krijgt. Het sluiten van de Oekraïne-route is een logische actie om verder misbruik te voorkomen, maar er zijn aanzienlijk meer en ingrijpendere maatregelen nodig om deze crisis onder controle te krijgen. Meer grip op de oeverloze instroom, wanneer schaffen wir das Eric?